Елена Темникова на концерте использует AR технологии

Любимица молодежи и талантливая исполнительница самых модных хитов современности Елена Темникова выступит в новосибирском Экспоцентре в пятницу, 25 октября. Как отмечают организаторы, зрителей ждет не стандартная музыкальная программа, а скорее

инновационное шоу, выходящее за грань реальности. С помощью специального приложения дополненной реальности (AR) каждый зритель станет участником захватывающего шоу, получив возможность попасть не только в музыкальный, но и в виртуальный мир. Что касается музыкальной части — здесь самые свежие и актуальные хиты, песни, которым хочется подпевать и двигаться в такт под музыку вместе с певицей.