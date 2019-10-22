22 октября, вторник
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Строительный рынок

Подробно

Елена Темникова на концерте использует AR технологии

от

Любимица молодежи и талантливая исполнительница самых модных хитов современности Елена Темникова выступит в новосибирском Экспоцентре в пятницу, 25 октября. Как отмечают организаторы, зрителей ждет не стандартная музыкальная программа, а скорее

инновационное шоу, выходящее за грань реальности. С помощью специального приложения дополненной реальности (AR) каждый зритель станет участником захватывающего шоу, получив возможность попасть не только в музыкальный, но и в виртуальный мир. Что касается музыкальной части — здесь самые свежие и актуальные хиты, песни, которым хочется подпевать и двигаться в такт под музыку вместе с певицей.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя