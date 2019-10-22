Уралмашзавод планирует в 2019 году получить выручку не менее 11 млрд рублей по МСФО

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, вместе с ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г.Коробкова» входит в Группу «УЗТМ-КАРТЭКС») прогнозирует по итогам года выручку на уровне 11-11,5 млрд руб. по МСФО. Об этом сообщил генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер.

«Мы уже второй год подряд фиксируем операционную прибыль Уралмашзавода. Раньше долги, сгенерированные в предыдущие годы, отрицательно влияли на общий финансовый результат, но в третьем квартале Уралмашзавод получил беспроцентный целевой заем в размере 8 млрд руб. от управляющей компании, что скорректирует долговую нагрузку», — рассказал господин Центер.

Как говорится в отчетности ПАО «Уралмашзавод» за первое полугодие 2019 года, полученный заем планируется конвертировать в капитал УЗТМ по мере завершения корпоративных процедур. По словам Яна Центера, работа по оптимизации кредитного портфеля Уралмашзавода продолжится. Он отметил, что за три года управляющей компании удалось снизить долговую нагрузку еще одного предприятия группы -— петербургского «ИЗ-КАРТЭКС» — на 70%.

Согласно отчетности Уралмашзавода по стандартам МСФО, в 2018 году предприятие показало снижение чистого убытка в два раза – до 482,7 млн руб., выручка предприятия составила 9,1 млрд руб., что на 20% больше по сравнению с 2017 годом. В целом же результат группы «УЗТМ-КАРТЭКС» по выручке в 2019 году, по предварительным прогнозам, может достичь 25 млрд руб.

Татьяна Дрогаева