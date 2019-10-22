Константин Райкин с поэтическим моноспектаклем

Известный актер, руководитель государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина и просто любимец миллионов представит в Новосибирске поэтический моноспектакль «Над балаганом небо». Народный артист России отмечает, что все, что он делает в спектакле, похоже на него самого. «Чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи, просто в другом ключе. Сейчас чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям не хватает хороших фраз»,— подчеркивает Константин Райкин.

Углубляемся в поэзию 30 октября в ДКЖ. Начало в 19:00.