Светлана Копылова: «Незабудка» для души

Услышав однажды творчество Светланы Копыловой, невозможно забыть ее душевных и трогательных песен. Отсюда, видимо, и название нового альбома — «Незабудка». С этим альбомом Светлана выступила в Новосибирске. Что отличает ее от других? В своих песнях она использует стиль притчи, а также особую атмосферу, простоту и искренность. Вместе с тем Светлана Копылова еще и актриса, что придает концертам особенное эмоциональное наполнение и тепло, затрагивая самые тонкие струны души зрителей. Кстати, после концерта зрителей КТЦ «Евразия» ждал приятный сюрприз — автограф-сессия