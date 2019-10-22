Лолита навсегда

Неподражаемая певица, «женщина без комплексов» порадует жителей Сибири своим концертом, который состоится в рамках юбилейного тура. В свои 55 лет артистка не только не боится своего возраста, но и всячески подчеркивает его! Творчеством занимается давно — с 1985 года, именно тогда вместе с супругом Александром Цекало они создали кабаре-дуэт «Академия». Сольной карьерой Лолита начала заниматься в начале двухтысячных и до сих пор делает это талантливо и успешно. Хиты «На Титанике», «Ориентация — север», «Шпилька-каблучок» знают и поют миллионы слушателей по всей России и на Западе.

Подпеваем известным хитам певицы 31 октября