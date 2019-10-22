«Играй гармонь» — Анастасия и Захар Заволокины

Каждый, кто хоть раз побывал на их концерте, знает: это люди невероятно широкой души, харизмы и энергии. Анастасия и Захар Заволокины — дети и последователи известного сибирского композитора, народного артиста, а также баяниста и гармониста Геннадия

Заволокина. Наибольшую популярность Геннадий Заволокин получил как основатель и ведущий телепередачи «Играй, гармонь любимая!», а сейчас дело известного музыканта продолжают Анастасия и Захар. В концертной программе зрителей ждет все самое лучшее и новое с особым заволокинским ракурсом.

Танцуем и подпеваем 27 октября в ДКЖ. Начало в 18:00.