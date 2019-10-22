В работе мэрии со СМИ обнаружили нарушения закона «О конкуренции»

Пермское УФАС России посчитало нарушением закона «О защите конкуренции» субсидирование мэрией ряда СМИ. По мнению антимонопольного ведомства, выделение из муниципального бюджета денежных средств под видом субсидий на освещение деятельности администрации, а также координация действий участников конкурсных отборов на получение субсидий создали преимущественные условия для ряда СМИ в ущерб другим.

Мэрию обязали привести процедуры предоставления субсидий СМИ в соответствие с законодательством. Исполнить предупреждение УФАС России администрация Перми обязана до 31 декабря. В противном случае УФАС возбудит в отношении мэрии дело о нарушении антимонопольного законодательства.