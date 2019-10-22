Владислав Канопка: «Мажором никогда не был»

Актер, ставший суперпопулярным после роли Андрея Кисляка в «Молодежке», сейчас временно без работы. Почему так случилось, Андрей Канопка рассказал своим новосибирским поклонникам в рамках проекта «Диалог на равных». Проект состоит из бесед с известными людьми, которые готовы поделиться секретом успеха, а также рассказать о трудностях своей профессии.



— В начале карьеры у вас был страх перед камерой?

— Конечно! Помню, когда учился во ВГИК на первом курсе, знакомый позвал в один кинопроект с Маратом Башаровым. Говорит, нужны люди на массовку, делать ничего особенного не нужно, платят 1000 руб. за съемки. Я обрадовался, деньги как раз были нужны. На съемках меня попросили сказать одну реплику, что-то вроде «Лена, есть карандаш?». Я так распереживался, что записали эту сцену только с девятого дубля. Это был актерский зажим, страх забыть текст, страх оценки со стороны. Сейчас такого конечно нет.

— В театре есть волнение перед выходом на сцену?

— У каждого человека есть волнение перед большой аудиторией, которая тебя оценивает. Но нам, актерам, повезло больше. Прежде чем выйти на сцену, артист должен поставить перед своим героем цели, задачи, а дальше действовать… В других сферах все немного сложнее. Если бы, например, меня пригласили в шоу «Голос» на Первом канале и попросили спеть, я бы волновался гораздо сильнее. Я все-таки актер, а не певец.

— Несколько лет вы снимались в сериале «Молодежка» на канале СТС в роли Андрея Кисляка. Скажите, у вас есть что-то общее с этим персонажем?

— За время проекта мой герой сильно изменился. Вначале он настоящий мажор, ближе к концу, наоборот, настоящий герой! Что касается меня, мажором я никогда не был, героем тоже. Наверное, что-то среднее. Кстати, я и сам сильно изменился за время съемок. Я «залетел» в проект в 24 года, а «вылетел» в 30 лет. Это внушительный срок.

— Сейчас вы заняты в каком-то проекте?

— 27 октября у меня закончились съемки, можно сказать, что я временно безработный. Актерская профессия непостоянна. Помню, в 2009 году, после выпуска из ВГИК, я долго не мог найти работу, нечем было платить за квартиру. Сильно переживал. Сейчас понимаю, что это издержки профессии. Сегодня есть проект, а завтра нет, и нужно подождать.

— Есть такое понятие, как «эмоциональное выгорание». Как с ним справиться?

— В любой профессии есть рутина, новизна быстро проходит. Возьмем актерскую профессию: 12-часовая смена на протяжении двух недель. Это непросто. Здесь помогают сила воли и нацеленность на результат. Если же эмоциональное выгорание преследует вас на протяжении года-двух, стоит задуматься. При этом не обязательно сразу бежать к психологу, можно просто проверить здоровье. Помню, мне друг жаловался, что у него настроение меняется каждую секунду. Сдал анализ на гормоны — оказалось, проблемы с щитовидкой. Закупился нужными витаминами, и все прошло.

— Вы занимаетесь спортом?

— С детства занимаюсь легкой атлетикой, сейчас продолжаю. Два раза в неделю бегаю по 10 км. В прошлом году ходил в зал, весил 89 кг. Сейчас похудел до 80, давно в зале не был.

— Что нужно, чтобы мотивировать людей?

— Нужно быть ярким, харизматичным, бесстрашным. Делать какие-то интересные, полезные вещи, тогда окружающие к вам потянутся.

Наталья Белая