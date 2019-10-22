Челябинскому застройщику Александру Сребрянскому продлили арест

Центральный районный суд продлил меру пресечения в виде ареста застройщику Александру Сребрянскому, которого обвиняют в мошенничестве с деньгами дольщиков. Он пробудет в СИЗО до 9 января 2020 года, сообщили в пресс-службе суда.

В отношении Александра Сребрянского расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), объединенные в одно производство. Все они связаны со срывами сроков сдачи домов, для строительства которых привлекались деньги дольщиков. Господин Сребрянский через группу компаний «Серебряный ключ» был конечным бенефициаром ООО «Уралстрой», ООО «Проект Парковый-1», ООО «РегионПроект», ООО «Стройинвест», ООО «Фирма Челябстройподрядчик», ООО «КапиталДом», ООО «СтройДом», СК «Радуга», которые похитили средства более тысячи дольщиков при возведении 29 объектов в Челябинске и Копейске.

С июля по ноябрь 2018 года предприниматель находился под домашним арестом, а затем его отпустили на свободу под залог 2,5 млн руб., 23 мая этого года вновь отправили в следственный изолятор.