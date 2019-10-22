Московский холдинг намерен вложить 2 млрд рублей в строительство завода молочной продукции в Удмуртии

Правительство Удмуртии одобрило проект соглашения о реализации регионального инвестиционного проекта на строительство завода по производству молочной продукции в Граховском районе. Документ опубликован на официальном сайте кабмина. Главе республики Александру Бречалову предлагается соглашение подписать.

В документе говорится, что ООО «ДМС Восток» обязуется построить завод, вложив в него 2 млрд руб., создать 140 рабочих мест. Запуск производства запланирован в 2022 году. Предприятие будет выпускать продукцию на 3-4 млрд руб. в год.

Правительство республики со своей стороны окажет предусмотренную законодательством поддержку, в частности компания получит льготу по налогу на прибыль организаций и субсидию на возмещение части прямых затрат на строительство и модернизацию очистных сооружений, а также будет освобождена от налога на имущество.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «ДМС Восток» зарегистрировано в Грахово в сентябре 2019 года. Уставный капитал 1 млн руб. 51% доли общества принадлежит московскому ООО «ДМС».