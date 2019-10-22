В деле о хлопке газа в Шахтах Ростовской области появились подозреваемые

Следователи определили двух подозреваемых в деле о хлопке бытового газа в многоэтажке в Шахтах Ростовской области, после которого погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

По версии следствия, 14 января 2019 года в квартире жилого дома по улице Хабарова в Шахта Ростовской области произошел хлопок газа, источником которого была открытая конфорка плиты. «Большой объем газа в помещении был связан с недостаточной вентиляцией. Следователи установили, что вытяжка на кухне была оборудована принудительной электрической вентиляцией. При этом естественная вентиляция отсутствовала. Все это привело к тому, что газовоздушная смесь достигла взрывоопасной концентрации»,— сказано в сообщении.

Следствие установлило, что у собственника квартиры с 2016 года был заключен договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Организация должна была проводить осмотр не реже раза в год. При этом последнее обслуживание газового оборудования проводилось слесарем в 2016 году. Тогда никаких мер к замене принудительной вентиляции на естественную принято не было. На протяжении последующих двух лет начальник службы внутридомового газового оборудования не направлял проверяющих. Следователи усматривают в действиях начальника службы ВДГО Шахтинского филиала и слесаря признаки преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Расследование дела по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), возбужденного сразу после происшествия, продолжается.

Кристина Федичкина