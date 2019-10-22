Сочи вошел в ТОП-3 отечественных направлений на отдых в ноябрьские праздники

Курортная столица стала третьей из самых популярных направлений на отдых в ноябрьские праздники после Москвы и Санкт-Петербурга. Зарубежные направления возглавили Стамбул, Прага и Минск, сообщает СК «Сбербанк страхование», проведшее исследование совместно с туристическим сервисом Aviasales.

Сообщается, что на Москву в ближайшие ноябрьские выходные приходится 14% бронирований, на Санкт-Петербург – 8%, а на Сочи – 4%. Далее идут Симферополь (3%), Минеральные Воды (3%) и Краснодар (3%). Также туристы покупают авиабилеты в Калининград (2%), Казань, Екатеринбург и Уфу (по 1% от общего количества бронирований).

На ноябрьские праздники в Стамбул планируют полететь 4% интересующихся авиабилетами россиян, в Прагу — 3%, в Минск — 2,5%. Путешественники также запланировали поездки в Тель-Авив, Ереван, Бангкок и Берлин — 2% от общего количества праздничных бронирований.

Василий Хитрых