Как дешево замостить сотни километров сельских дорог

Экономия природных материалов, утилизация техногенных отходов и хорошие эксплуатационные свойства дороги — таковы положительные черты метода, разработанного компанией БФБ (резидент «Сколково»).

Речь идет о технологии укрепления грунта конвертерным шлаком сталеплавильного производства. «Сама по себе технология укрепления (стабилизации) грунта не нова,— рассказывает гендиректор БФБ, изобретатель Петр Бишко.— Она существует с середины ХХ века. При строительстве дороги в существующий грунт добавляют связующий компонент (в 99% случаев это цемент), все это перемешивают, доливают воды и уплотняют катками. Мы вовлекли в эту технологию конвертерной шлакмелкой фракции отходы сталеплавильного производства. Перемешивая существующий грунт с конвертерным шлаком, внося минимальное количество цемента и разработанный нами химический реагент — модификатор, мы получаем сверхпрочную и одновременно пластичную поверхность, которая гарантирует долгий срок эксплуатации и высокую несущую способность».

Одно из важнейших достоинств технологии в том, что она позволяет экономить природные материалы (песок и щебень) и перерабатывать техногенные отходы. Между тем образование шлаков в металлургии — процесс неизбежный и необратимый. Один только Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) ежегодно производит 2,5 млн тонн конвертерных и 3,5 млн тонн доменных шлаков. А ведь есть еще «Северсталь» (Череповец), Магнитогорский металлургический комбинат и т. д.

«Нашу технологию рекомендуется применять при строительстве сельских дорог, дорог пятой категории, а также оснований всех типов дорог,— продолжает Петр Бишко.— Она позволяет заказчику (чаще всего это региональный бюджет) экономить 30–40%, получая качественные дороги. Сроки строительства сокращаются в полтора-два раза, а покрытие получается такое надежное, что минимум три года простоит без ремонта».

В 2018 году по технологии укрепления компании БФБ грунта было построено около 30 тыс. кв. м дорог, в том числе кольцевая дорога в одном из развлекательных комплексов Подмосковья. БФБ помогла экономить и своему ключевому партнеру — группе НЛМК, построив по своей технологии пол на складе холодной отгрузки «НЛМК-Калуга». Экономия для предприятия составила около 30%.

В августе этого года дорога по новой технологии появилась в селе Теплое Липецкой области. «Раньше центральная улица имела неровное гравийное покрытие, по которому было трудно пройти, а в распутицу она чуть ли не превращалась в болото,— говорит Петр Бишко.— Теперь дорога стала гладкой, ровной и прочной. Там с удовольствием гуляют мамы с колясками, дети катаются на роликах. Сейчас мы строим дорогу в Липецке — по ней большегрузная техника пойдет в объезд жилого района. Нашей технологией заинтересовался еще и Тербунский район Липецкой области: там в ноябре в одном из сел мы будем строить дорогу площадью 4800 кв. м.

Петр Бишко считает, что шлаки Новолипецкого комбината целесообразно использовать в радиусе 700–800 км от Липецка, что почти полностью охватывает Центральный федеральный округ. «При существующем размахе дорожного строительства, особенно в ЦФО, необходимо вовлекать в дело этот чудесный материал, качественные характеристики которого сродни твердым горным породам»,— уверен изобретатель.

Однако использование шлаков черной металлургии не исчерпывается технологией укрепления грунта. Их можно применять в дорожном строительстве для борьбы с колеей! «Использование конвертерных шлаков в слоях износа — верхних слоях асфальтобетона — может значительно снизить образование колеи за счет низкого коэффициента истираемости,— объясняет Петр Бишко.— В США существует богатый опыт вовлечения шлаков в верхние слои асфальта для борьбы с образованием колеи на дорогах первой категории. Осенью и зимой мы проведем лабораторные испытания, а в следующем году планируем уложить покрытие с использованием конвертерных шлаков. Конечно, это должен быть участок с высокой интенсивностью движения, причем не просто дорога, а трасса типа М4 “Дон” или М11 Москва—Санкт-Петербург, где ежедневно проходит огромный трафик. Будем побеждать колею».

Елена Туева