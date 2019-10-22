Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде

Выделенным полосам в Нижнем Новгороде быть.

В дополнение к первой «выделенке», появление которой на проспекте Гагарина вызвало горячие споры сторонников и противников, скоро на оживленных улицах города можно будет увидеть и новые полосы, по которым простой автомобилист не проедет. И теперь обсуждаются только технические решения.

На заседании постоянной комиссии по транспорту Думы Нижнего Новгорода депутатам представили план создания выделенных полос. Вариантов несколько. Первый – затратный, связан с созданием дополнительных полос на самых загруженных дорогах города. Второй – простое нанесение разметки и установка дорожных знаков без строительства. Об этом рассказала заместитель директора профильного департамента Нина Бочарова.

Что же касается первой и пока единственной «выделенки» на проспекте Гагарина, то ее создание, по словам депутатов гордумы и представителей Центра организации дорожного движения, позволило муниципальным предприятиям, а также частным перевозчикам значительно сократить расходы на газомоторное топливо, а пассажиры маршрутного транспорта не теряют время в пробках. Личным опытом поделился и председатель постоянной комиссии по транспорту Станислав Прокопович.

Напомним, помимо выделенных полос для увеличения пропускной способности на оживленных участках город планирует создавать перехватывающие парковки, а также перепрограммировать светофоры для создания так называемой «зеленой волны». В таком режиме они уже работают на проспекте Бусыгина, улице Ванеева и проспекте Гагарина.