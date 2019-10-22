На конкурсе профмастерства водителей автобусов повторят трюк Жан-Клода Ван-Дамма

Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева рассказала о конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов, который пройдет 26–27 октября, «Пермь рулит». Участие в нем примут водители Перми и Пермского края. Главный приз составит 100 тыс. руб. Водители будут соревноваться в знании правил дорожного движения, скоростном маневрировании, профессиональных навыках.

Как пояснила Людмила Гаджиева, зрителей будут развлекать акробаты и гимнасты. В частности, на мероприятии будет повторен трюк актера и каскадера Жан-Клода Ван-Дамма, который проехал на двух грузовиках, сев на шпагат. «Устроим трюк на пермских автобусах»,— пояснила чиновница.