В Казани врача приговорили к условному сроку за мошенничество на 97 тысяч рублей

Приволжский райсуд Казани приговорил 63-летнего врача-уролога к двум годам лишения свободы условно за мошенничество на 97 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Суд установил, что в апреле 2019 года потерпевший обратился к урологу с просьбой о проведении фаллоэндопротезировании. Однако, врач сказал ему, что услуга является платной. А для ее проведения необходим протез, которого якобы в свободной продаже нет. Однако, следствие выяснило, что протез в отделении урологии был, при этом услуга оплачивалась за счет денег территориальной программы ОМС. В результате осужденный обманным путем получил от потерпевшего 97 тыс. руб. Против врача возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Вину врач полностью признал, ущерб возместил. Помимо условного наказания ему дали два года испытательного срока. В каком медучреждении данный инцидент произошел, прокуратура не уточняет.

"Ъ-Казань"