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Фото: Андрей Абрамов

Теневые доходы нижегородцев составляют почти 300 миллиардов рублей

Число налоговых проверок в регионе сократилось в четыре раза.

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Теневые доходы нижегородцев составляют почти 300 миллиардов рублей.


Такую цифру назвал сегодня руководитель регионального Управления ФНС России Виктор Большаков. При этом, по словам Большакова, ключевая задача налоговиков – вывод заработных плат из теневого сегмента. В основном работодатели используют две схемы для того, чтобы не платить налоги, и надзорным органам они хорошо известны.

Между тем, заплатить все равно придется. Здесь тоже есть два варианта – добровольно либо принудительно через проверки налоговиков. Чаще всего нарушители в итоге платят, не доводя дело до крайности, чтобы избежать уголовной ответственности. С теми, кого подозревают в уклонении от уплаты налогов, беседуют на комиссии по легализации заработных плат.

Сейчас налоговики все чаще проводят отраслевой анализ. Они выяснили, что больше всего нарушителей в сфере транспортных перевозок, оказания медицинских услуг, а также в сфере строительства. Что же касается разъяснительной работы, то разговор на берегу позволяет избежать проверок. В этом году их количество уже сократилось в четыре раза.

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