На соревнованиях в Челябинске полицейские устроили заплывы в служебной форме

В Челябинске открылся лично-командный чемпионат по плаванию среди территориальных органов МВД России и образовательных организаций министерства. На мероприятие прибыли около 400 спортсменов со всей России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Сразу после церемонии открытия состоялись первые состязания. Это были соревнования по служебно-прикладному плаванию – спортсмены плыли в полицейских формах.

Далее в рамках чемпионата пройдут соревнования в различных дисциплинах и этапах, всего на старт выйдут более 50 команд (357 спортсменов).