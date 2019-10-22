На соревнованиях в Челябинске полицейские устроили заплывы в служебной форме

22 октября, вторник
В Челябинске открылся лично-командный чемпионат по плаванию среди территориальных органов МВД России и образовательных организаций министерства. На мероприятие прибыли около 400 спортсменов со всей России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Сразу после церемонии открытия состоялись первые состязания. Это были соревнования по служебно-прикладному плаванию – спортсмены плыли в полицейских формах.
Далее в рамках чемпионата пройдут соревнования в различных дисциплинах и этапах, всего на старт выйдут более 50 команд (357 спортсменов).