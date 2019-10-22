Жители Ижевска назвали условия повышения стоимости проезда в общественном транспорте

Жители Ижевска считают, что в случае повышения стоимости проезда в общественном транспорте полученные средства предприятия должны в первую очередь направлять на покупку новой техники. При этом для многих комфортнее было бы переживать небольшие изменения тарифов ежегодно, чем резко раз в несколько лет. Ижевский портал Izhlife провел среди пользователей социальных сетей серию опросов, посвященных городскому транспорту. Всего в них приняли участие 4 483 человека.

Повышать тарифы на проезд в общественном транспорте в Ижевске лучше понемногу ежегодно, чем раз в несколько лет, но сразу на ощутимую сумму. Таковы результаты опроса, проведенного в группе «Я люблю Ижевск» ВКонтакте. Почти 41% высказались за первый вариант, для 36% это не принципиально.

При этом при повышении стоимости проезда эти финансы транспортные предприятия должны направлять на покупку новых автобусов. Так считает почти 43% участников другого опроса. 27,5% ожидают, что средства пойдут на покрытие расходов на дорожающее топливо и запчасти. Именно с ростом цен на ГСМ повышение стоимости проезда в общественном транспорте связывают чуть больше 18% опрошенных. Главной причиной почти 31% считает в целом инфляцию и ситуацию в экономике, 14% — большое количество льготников, 10% — необходимость покупать новые автобусы. 27% участников опроса эта тема не интересует.

Ижевчане хотели бы, чтобы автобусы не ездили набитые битком (62%, можно было выбрать несколько вариантов ответа), имели удобный маршрут и расписание (50%), а также современные сервисы для оплаты проезда, зарядки телефонов, Wi-Fi (20%). Важно, чтобы появлялись новые автобусы (14%) с комфортным салоном, который бы хорошо обогревался зимой (15%).

Ранее руководство ИПОПАТ пояснило, что в планах предприятия закупка новых автобусов, однако помимо повышения тарифа, о необходимости которого транспортники говорят уже второй год, важным условием покупки новых автобусов является заключение долгосрочных контрактов на обслуживание маршрутов. Сроки действующих договоров на все городские маршруты ИПОПАТ заканчиваются в декабре этого года. Крупнейший перевозчик рассчитывает, что городские власти проведут конкурс и заключат новые договоры на семилетний срок, ведь именно такое условие выдвигают банки при рассмотрении заявок на крупные лизинговые сделки. В противном случае повышение стоимости проезда будет «съедаться» постоянно растущими затратами на ремонт существующей изношенной техники.