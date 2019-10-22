ИГЖН аннулировала лицензии у двух управляющих компаний

Инспекцией государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН) аннулированы лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами у двух управляющих компаний — ООО «Малахит» и ООО «Управляющая компания „Нартэкс”».

Как сообщает ИГЖН, ООО «Малахит» признано банкротом в марте 2019 года. Долги общества перед ПАО «Т Плюс» составили 50,4 млн руб. В связи с этим сведения о 73 многоквартирных домах, расположенных на территории Губахи, 1 июня 2019 года исключены из реестра лицензий Пермского края. В 2018–2019 годах в отношении ООО «Малахит» ИГЖН возбуждено два административных дела, проведено 47 проверок, выдано 22 предписания,четыре предписания не исполнено. Руководитель общества Гульнара Значковская дважды привлекалась в 2019 году к административной ответственности и была оштрафована на 102 тыс. руб.

ООО «Управляющая компания „Нартэкс”» признано банкротом в мае 2019 года. Долги компании перед ООО «ПСК» составили 31,8 млн руб. В связи с этим сведения о 13 многоквартирных домах, расположенных на территории Перми, исключены из Реестра лицензий Пермского края. В 2018–2019 годах в отношении управляющей компании было возбуждено четыре административных дела, проведено десять проверок, выдано четыре предписания. Экс-руководитель управляющей компании Евгений Генералов в 2018 году был оштрафован на 5 тыс. руб.