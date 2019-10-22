Краснодарский застройщик Василий Чалый осужден на шесть с половиной лет колонии

В Краснодаре вступил в силу приговор Советского районного суда в отношении застройщика Василия Чалого, признанного виновным в мошенническом присвоении средств покупателей жилья на сумму 22 млн руб., сообщила пресс-служба краевого суда. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. руб., уточнили в суде.

Суд установил, что в период с июня 2009 по июль 2018 года Василий Чалый, зная об отсутствии финансовой и правовой возможности строительства многоквартирного жилого дома, незаконно привлек денежные средства жителей Краснодара, которые перечислялись ему по договорам инвестирования. Покупателям жилья застройщик сообщал заведомо ложные сведения, скрывая информацию о том, что участок под застройку предназначен для индивидуального жилого строительства. Потерпевшими по делу признаны 20 человек. Подсудимый не согласился с приговором районного суда и обжаловал его в апелляции, однако краевой суд подтвердил законность решения первой инстанции.

Анна Перова, Краснодар