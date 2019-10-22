Издание «Коммерсантъ-Удмуртия» 29 октября организует круглый стол по теме «Суверенный интернет — суров или нет». В рамках круглого стола мы хотим рассказать о том, какие изменения в связи с вступлением в силу нового закона ждут как обычных пользователей, так и компании, которые будут обязаны его соблюдать.

1 ноября в России вступит в силу закон о «суверенном интернете». Закон предполагает создание независимой инфраструктуры для бесперебойного функционирования этой сети в России. По мнению инициаторов, она позволит обеспечить работоспособность сайтов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам. Закон наделяет Роскомнадзор дополнительными полномочиями, а на операторов связи возлагаются обязанности установки технических средств противодействия различным угрозам.

Мы обсудим:

—Как могут ощутить простые пользователи эффект закона на себе?

— Готовы ли телекоммуникационные компании к вступлению закона в силу? Какие специальные технические средства для противодействия киберугрозам должны будут приобрести операторы связи? Насколько сложно их внедрять? Насколько большие это затраты? Каких именно угроз можно будет избежать с помощью этого оборудование?

— Может ли в связи с вступлением в силу этого закона вырасти плата за интернет?

— Крупные провайдеры должны будут принимать участие в учениях по отключению России от глобальной сети. Ощутят ли проведение таких учений обычные пользователи? Проводили ли вы уже какие-то тестовые работы?

—Отразится ли данная законодательная новелла на деятельности IT-компаний, онлайн-ритейлеров, работающих на глобальных рынках?

Участники открытой встречи:

— Министерство информатизации и связи УР.

— Компании сферы IT и телекоммуникаций.

—Представители малого и среднего бизнеса, ведущий бизнес онлайн

— СМИ Удмуртии.

Дата и время: 29 октября, 14:00.

Место проведения: пресс-центр Медиагруппы «Центр».

Если вам интересно принять участие в круглом столе, заполните форму и с вами свяжутся представители «Коммерсанта».

С круглого стола будет организована прямая трансляция в социальных сетях.