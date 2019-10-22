Директор фонда медицинского страхования Челябинской области ушла в отставку

Директор территориального фонда медицинского страхования Челябинской области (ТФОМС) Ирина Михалевская ушла в отставку. С 23 октября ее обязанности будет исполнять Наталья Миронова, которая была заместителем госпожи Михалевской, сообщили в пресс-службе челябинского ТФОМСа.

«По предварительной информации, у Ирины Сергеевны (Михалевской. - “Ъ-Южный Урал”) сегодня последний рабочий день. Завтра исполнять обязанности руководителя будет заместитель директора Миронова Наталья Юрьевна. Больше никакой информации нет»,- сообщили в пресс-службе.

На прошлой неделе первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт анонсировала кадровые изменения в социальном блоке правительства Челябинской области, куда входит и региональный ТФОМС. В отставку ушли министр здравоохранения Сергей Приколотин и министр социального развития Татьяна Никитина. В разговоре с «Ъ-Южный Урал» Ирина Гехт сообщила, что согласованы отставки заместителя министра социальной защиты и замминистра здравоохранения.