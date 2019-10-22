16 компаний Прикамья станут участниками программы повышения конкурентоспособности

Министерство промышленности и торговли РФ одобрило 22 проекта от 16 компаний Пермского края для участия в корпоративных программах повышения конкурентоспособности (КППК). Общая стоимость заявленных региональных проектов составляет 73,2 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, среди участников программы — предприятия химической, фармацевтической, кабельной промышленности, нефтегазового и сельскохозяйственного машиностроения. Реализация проектов позволит увеличить экспорт продукции из Прикамья на 92,6 млрд руб., и обеспечить достижение ключевых показателей нацпроектов, установленных для Пермского края: объем отгрузки промышленных предприятий вырастет на 26%, а прирост экспорта составит более 50% относительно базового уровня 2017 года.

Участники КППК смогут брать кредиты по сниженным ставкам. Максимальные размеры кредита составляют от 30 млрд руб. до 60 млрд руб., в зависимости от назначения займа.