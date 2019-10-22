В Сочи прилетел президент Турции Тайип Эрдоган

Сегодня, 22 октября, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретил в Международном аэропорту Сочи президента Турецкой Республики Тайипа Эрдогана. Он прилетел в столицу Олимпиады на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Предполагается, что главы государств обсудят ситуацию в Сирии с учетом проведения там военной операции Анкары и договоренностей Турции и США о 120-часом режиме прекращения огня.

Кроме того, в Сочи прибывают главы африканских государства, которые примут участие в форуме «Россия – Африка», который пройдет на курорте 23-24 октября. В нем принимают участие делегации 54 стран. Речь на мероприятии пойдет о сотрудничестве в области атомных технологий, нефтяной и газовой сферах, банковском секторе.

Василий Хитрых