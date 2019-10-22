«АльфаСтрахование» вновь проведет форум страховых предпринимателей «Шаг вперед!»

Форум страховых предпринимателей «Шаг вперед!» расширяет географию.

В этом году при поддержке «АльфаСтрахование» он пройдет в шести городах России. В октябре-декабре встречи профессиональных страховых агентов состоятся в Краснодаре, Казани, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

На площадках форума участники обсудят самые острые вопросы развития страхового предпринимательства, основные тренды развития каналов продаж и клиентских сегментов, поделятся опытом использования передовых технологий для повышения эффективности агентского бизнеса. Интерактивный формат мероприятий позволит всем желающим получить консультации экспертов в области андеррайтинга, урегулирования убытков и клиентского маркетинга.

«Главная цель проекта – собрать вместе самых активных и эффективных страховых предпринимателей и экспертов в различных отраслях. В этом году мы вновь подготовили уникальную программу. Гости форума смогут посетить демо-зону из 12 площадок и протестировать технические решения для страховых предпринимателей, созданные «АльфаСтрахование» и нашими партнерами: CRM-решения, агентское API, облачные помощники и многое другое. Также участников форума ждут выступления независимых экспертов и инсайдерская информация об изменениях законодательства и страховых процессов, аналитические прогнозы рынка до 2023 года, новые технологии в продажах и управлении», – говорит Мария Филиппова, руководитель проекта АльфаАгент 2.0 «АльфаСтрахование», создатель форума «Шаг вперед!».

Первый форум состоится 23 октября в Краснодаре. Для участия в мероприятии зарегистрировались 270 участников из городов Южного федерального округа.

Также форум пройдет в Казани – 1 ноября, в Москве – 13 ноября, в Новосибирске – 20 ноября. Последние две встречи в рамках форума пройдут в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 3 и 11 декабря соответственно.

Для участников из других городов форумы в Москве и Новосибирске будут сопровождаться онлайн трансляцией. В режиме реального времени можно будет не только увидеть выступления спикеров, но и задать свои вопросы, принять участие в интерактивном нетворкинге и онлайн голосовании.

Впервые форум «Шаг вперед!» состоялся в октябре-декабре 2018 г. в пяти городах России. Площадки форума посетили 700 страховых предпринимателей, еще более 2 тыс. человек следили за событиями форума онлайн.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке: infoforumregion.ru.