Челябинские депутаты предложили сократить сроки аренды участков под размещение ларьков

Челябинские депутаты обратятся в заксобрание области с инициативой о сокращении сроков действия договоров на аренду земли под нестационарные торговые объекты. Предлагается выдавать разрешения на размещение киосков не на семь лет, а на пять. Соответствующее решение было принято на очередном заседании гордумы.

Спикер горсобрания Андрей Шмидт отметил, что сокращение сроков аренды земли позволит ужесточить регламент размещения НТО и навести порядок в этой сфере. «Семь лет – это достаточно протяженный срок. Группа, которая готовила это решение, посчитала возможным установить срок меньше, чтобы можно было регулировать процесс. Нужно отметить, что мы выходим с инициативой в законодательное собрание, и у нас на территории Челябинской области будет принят соответствующий закон, он будет распространятся и на город Челябинск, будут установлены единые правила размещения временных некапитальных объектов. Это позволит сделать наш город более благоустроенным и красивым», - подчеркнул господин Шмидт. Он рассчитывает, что на ближайшем заседании депутаты законодательного собрания области одобрят предложение челябинских коллег.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», законодательное собрание Челябинской области рассматривает проект закона, регулирующего отношения в сфере нестационарной торговли. Новая норма будет регламентировать порядок предоставления права на размещение киосков. Согласно закону (текст проекта есть в распоряжении “Ъ-Южный Урал”), добросовестные предприниматели смогут продлевать договоры с муниципалитетами на срок до семи лет без участия в аукционах. Сейчас, чтобы установить павильон, необходимо выиграть торги на право размещения НТО, отдельно заключается контракт на аренду. Такую процедуру бизнесмены обязаны проходить ежегодно.