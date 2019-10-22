Администрация главы Башкирии ищет поставщика сувенирных наборов с медом на 2,4 млн рублей

ГКУ Республики Башкортостан «Хозяйственное управление» назначило на 1 ноября аукцион на отбор поставщика 465 сувенирных наборов с медом и чаем, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 2,35 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики. По условиям заказчика товар должен быть доставлен в течение пяти дней.

Администрация главы Башкирии планирует закупить на подарки медово-чайные наборы семи видов, состоящие из цветочного и липового меда, меда в сотах, травяных чаев, упакованных в мешочки, открыток с видами природы Башкирии и часов. Наборы должны быть упакованы в сундучки с изображением медведя, батыра в национальном костюме, надписью «Башкортостан», отмечается в тендерной документации.

В документации не уточняется, к какому событию приурочена закупка. В ГКУ эту информацию сообщить затруднились, сославшись на большой объем закупок.

С начала года, по информации на сайте госзакупок, Хозяйственное управление заключило контракты на поставку сувениров общей стоимостью 13,77 млн руб.

Майя Иванова