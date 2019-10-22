«Лукойл-Энергосети» возместил причиненный Волге ущерб на сумму 630 тысяч рублей

ООО «Лукойл-Энергосети» признали нарушившим водоохранное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Прокуратура Заводского района установила, что организация сбрасывала неочищенные сточные воды с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в Волгоградское водохранилище. Ущерб от данных действий оценили в 630 тыс. рублей.

В отношении двух должностных лиц были возбуждена административные дела, они оштрафованы.

По решению суда ООО пришлось устранить выявленные нарушения и возместить ущерб.

Марина Ковалева