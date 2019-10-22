Совет директоров ООО «Роза Хутор» возглавил Сергей Бачин

В руководстве курорта «Роза Хутор» произошли кадровые изменения, сообщила пресс-служба компании. Председателем совета директоров общества избран Сергей Бачин, ранее занимавший должность гендиректора компании. Александр Белокобыльский, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора общества, назначен на должность гендиректора ООО «Роза Хутор». Произошедшие кадровые изменения связаны с реализацией единой стратегии акционера и управленческой команды «Роза Хутор», уточнили в пресс-службе.

Сергей Бачин окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Трудовую деятельность начал в Академии наук СССР. В 1992-1998 гг. работал в компании «Pratt & Whitney» (США). С 1998 года - в системе ХК «Интеррос». С 2003 по 2009 года возглавлял девелоперскую компанию «Открытые инвестиции» (ОПИН). С июня 2009 по октябрь 2019 года являлся генеральным директором компании по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор». Александр Белокобыльский окончил Новочеркасский политехнический институт им. С. Орджоникидзе, работал на Новочеркасском электровозостроительном заводе. В 2003 году стал главным инженером ООО «Международный клуб «Красная Поляна», с 2005 года работал в ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», сначала главным специалистом, а затем директором филиала. С 2008 по 2019 год являлся исполнительным директором, первым заместителем генерального директора курорта «Роза Хутор».

Анна Перова, Краснодар