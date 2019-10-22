Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон лишил всех титулов, наград и воинского звания своего консорта, генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди. 34-летняя фаворитка короля была возведена в достоинство «благородного консорта» в июле, она обладала квалификацией телохранителя и медсестры. Согласно объявлению, озвученному на национальном телевидении Таиланда, Сининат Вонгватчирапхакди лишилась почестей «за отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора».