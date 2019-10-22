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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Возобновлены субсидируемые авиарейсы из Нижнего Новгорода

Экономическая целесообразность этого ршения вызывает сомнения.

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Первый субсидируемый авиарейс прибыл 22 октября в Нижний Новгород из Самары.


Им прилетели 39 пассажиров, а самый дешевый билет стоил около 2 Также тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Конечно же, себестоимость перевозки пассажира оказывается выше, поэтому не обходится без государственной субсидии. 26 сентября депутаты Заксобрания проголосовали за предложение губернатора Глеба Никитина о выделении дополнительного финансирования для субсидирования региональных авиаперевозок. В 2019 на эти цели будут направлены 33,3 млн рублей, что позволит снизить цену авиабилета в Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург и Новосибирск. Сегодня из бюджета региона уже субсидируются авиарейсы в Пермь, Краснодар и Казань, а из бюджетов других регионов частично оплачиваются рейсы из Нижнего Новгорода в Калининград, Калугу и Ростов-на-Дону.

Финансовый журналист Константин Барановский проводит аналогию между нынешними дотациями и Программой развития региональной авиации, которую презентовал в 2012 году тогдашний Полпред в ПФО Михаил Бабич. По мнению Константина Барановского, надо за год-два дотационной политики оценить экономическую и логистическую составляющие и принять осознанное решение, насколько целесообразны региональные авиаперевозки по стране из Нижнего Новгорода, который связан с Москвой скоростными поездами и для которого столица России превратилась, можно сказать, в хаб.

Напомним, что в 2020-2021 годах в бюджет ежегодно будет заложено почти по 200 млн рублей на развитие авиаперевозок из Нижнего Новгорода.

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