В Нижегородской области грузооборот автотранспорта вырос на четверть с начала года

В январе-сентябре грузооборот автотранспорта Нижегородской области составил 2,6 млрд тоннокилометров, что на 24,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Нижегородстат.

Пассажирооборот в регионе с начала года, напротив, сократился до 2,9 млрд пассажирокилометров (-5,5%). Напомним, тенденция к снижению пассажирских перевозок регулярными автобусами и маршрутками наблюдается уже как минимум второй год. Однако в третьем квартале 2019 года (июль-сентябрь) впервые с 2018 года был отмечен рост на 1,2% до 1 млрд пассажирокилометра.

Анастасия Еремина