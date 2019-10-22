Челябинским бюджетникам подняли зарплату на 4%

Сотрудникам бюджетных организаций Челябинска добавили 4,3% к зарплатам. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы. Дополнительные проценты будут начисляться с 1 октября.

На увеличение фонда оплаты труда в бюджете предусмотрено 794,7 млн руб. Повышение зарплаты коснется сотрудников муниципальных учреждений в сфере социальной политики, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, молодежной политики, земельных отношений, капитального строительства, ЖКХ и ритуальных услуг.

Как отметил председатель постоянной комиссии по бюджету челябинской гордумы Сергей Селещук, индексация зарплат бюджетников проводится по рекомендации правительства России, которое на 4,3% подняло оклады федеральных бюджетников.