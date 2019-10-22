Уральские нотариусы готовятся оказывать услуги в интернете

Уральские нотариусы смогут оказывать услуги гражданам дистанционно, сообщил президент нотариальной палаты Свердловской области Владимир Ярков. Это касается действий, которые не требуют проверки воли и волеизъявления гражданина: передача документов, принятие в депозит денежных средств, выписки о залоге движимого имущества. «Ожидается, что треть нотариальных действий будет проходить в электронной форме. Это решение сократит финансовые издержки до 40%, а временные – до 75%»,– подсчитали эксперты федеральной нотариальной палаты.

Такая возможность появится после принятия поправок в закон об удаленных возможностях нотариата. 16 октября Госдума приняла их в первом чтении. Владимир Ярков ожидает, что до конца года они будут приняты окончательно. «Проект уже получил положительную оценку. К тому же, он не требует финансирования со стороны государства. Все расходы берет на себя нотариальная палата»,— отметил он.

Дистанционное удостоверение сделок войдет в действующую «Единую систему нотариата». Сейчас этот электронный сервис регистрирует все нотариальные действия и обеспечивает обмен информацией между Федеральной налоговой службой, Росреестром, Центробанком РФ, Центральным каталогом кредитных историй, МВД РФ, АО «Интерфакс» (Федресурс).

Евгений Минин