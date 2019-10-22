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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Дмитрий Рогозин посетит в компании газовика «Искру» и «Протон-ПМ»

25 октября состоится визит в Пермь гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сообщает РБК-Пермь. По данным "Ъ-Прикамье", он прилетит в Пермь в компании зампредправления «Газпрома» Виталия Маркелова. Топ-менеджеры посетят пермские предприятия, входящие в госкорпорацию — «Протон-ПМ» и НПО «Искра». На одном из них пройдет совещание по поводу исполнения заказа «Газпрома». По данным собеседника среди пермских машиностроителей, планируется обсудить неисполнение одного из крупных заказов «Газпрома».

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