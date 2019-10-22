Колесо обозрения из парка «Швейцария» продается в интернете Защитники парков критически оценивают продажу аттракциона и животных из зоопарка «Мишутка».

Собственник аттракциона готов расстаться с этим своим имуществом за 22 млн рублей.



ООО «Карусель-НН» опубликовало на сервисе Авито соответствующее объявление, сообщив, что колесо обозрения произведено известной итальянской компанией Fabbri в 2007 году. Высота сооружения 34 метра. На колесе размещены 24 шестиместные кабины.

Поскольку в сообщении отмечается, что аттракцион в отличном состоянии, у ряда представителей общественности возник вопрос, чем обусловлена готовность собственника продать такую привлекательную с точки зрения бизнеса техническую конструкцию. Председатель союза попечительских советов парков Нижнего Новгорода Мария Попова, прокомментировавшая тему «КоммерсантFM Нижний Новгород», связывает это решение с масштабными работами по благоустройству, планируемыми в парке «Швейцария» в 2020-2021 годах. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», концепцию развития парка «Швейцария» разработало проектное бюро «Космос». Работы приурочены к 800-летию Нижнего Новгорода и на эти цели выделено 3 млрд рублей из федерального бюджета. Мария Попова усматривает также связь между готовящейся реконструкцией парка, продажей колеса обозрения и распродажей животных из зоопарка «Мишутка», о чем ранее рассказывал «ЪFM Нижний Новгород».

Напомним, что всего Нижнему Новгороду из федерального бюджета на подготовку к празднованию 800-летия будет выделено 10 млрд рублей.