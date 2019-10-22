В Башкирии разворачивается общественное движение в защиту шихана Куштау

В Башкирии общественность проводит различные акции в защиту горы-шихана Куштау, расположенной под Стерлитамаком. Неделю назад стало известно, что в августе Приволжснедра выдали лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау АО «Сырьевая компания», связанному с Башкирской содовой компанией (БСК, входит в «Башкирскую химию»).

До этого «Сырьевой компании» принадлежала лицензия только на проведение геологоразведки на этом месторождении. В БСК уже предварительно заявили, что считают качество известняка на шихане Куштау «приемлемым на грани» для использования в производстве соды.

Сегодня у здании администрации главы Башкирии прошел одиночный пикет активиста движения «Башкорт» Фаиля Алчинова. Около часа он простоял с плакатом «Защитим Куштау. Иначе потомки нам не простят». Кроме того, интернет-пользователи проводят флешмоб в защиту Куштау: они записывают и выкладывают в социальных сетях видеоролики со словами о том, почему считают нужным сохранить гору. В акции приняли участие политолог Дмитрий Михайличенко, художник Камиль Бузыкаев, руководитель уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Лилия Чанышева и другие.

Фаиль Алчинов сообщил, что «Башкорт» планирует и более масштабные акции в защиту шихана в Уфе и Стерлитамаке — ориентировочно на ноябрь или декабрь.

Куштау — одна из крупных известняковых гор-шиханов в Башкирии, образовавшихся путем выхода на поверхность древних рифов. Разработка горы должна была стать компромиссным решением для БСК — крупнейшего производителя пищевой и кальцинированной соды в России, которая прогнозирует дефицит сырья после 2020 года. Общественность выступает в защиту сохранения Куштау, считая гору частью единого древнего горного массива, в который также входят памятники природы регионального значения — шиханы Торатау и Юрактау. Куштау является в том числе популярным местом отдыха жителей Стерлитамака. Здесь расположена горнолыжная трасса и дом отдыха. В защиту Куштау весной выступили и члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России.

Ирина Самойлова