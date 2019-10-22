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Министр строительства Удмуртии прокомментировал ситуацию вокруг выборов председателя СРО «Строитель»

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин раскритиковал руководство СРО «Строитель». По его мнению, саморегулируемой организации не хватает открытости во взаимодействии с органами власти и предприятиями строительной отрасли. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы, как заказчики государственных контрактов, сталкиваемся с проблемой дефицита подрядных организаций, которые могут качественно и в срок выполнять свои обязательства. У нас много "пестрых" заказов от сумм больше миллиарда рублей, до трехсот тысяч. Для того чтобы гармонично структурировать рынок подрядов, где каждому найдется место, необходим диалог прежде всего внутри рынка, а это и есть функция СРО»,— написал министр.

По его мнению, нынешнее руководство СРО озабочено сохранением «своих личных позиций нежели позиций сообщества».

Внеочередное собрание членов СРО «Строитель» запланировано на 23 октября. В повестке, опубликованном на сайте организации, значатся вопросы избрания председателя, директора и членов СРО. На пост председателя претендуют действующий руководитель, бывший министр строительства Удмуртии Александр Ходырев и директор по строительству ООО «Дельта-строй» Александр Чабыкин. Кандидатами на пост директора заявлены заместитель директора СРО Ольга Ельпина и бывший генеральный директор АО «Удмуртавтодор» Владимир Ястреб.

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