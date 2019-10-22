Челябинский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 9 месяцев 2019 года перевез 477 тыс. тонн грузов в вагонах-хопперах, что на 26% выше аналогичного показателя прошлого года. Положительная динамика связана с адресной работой с грузовладельцами и привлечением новых клиентов.



«Рост показателей обусловлен индивидуальным подходом к потребностям ключевых грузоотправителей – «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп», «Южно-уральской горно-перерабатывающей компании» (ЮУГПК), «Дюккерхофф Коркино Цемент», «Вишневогорского горно-обогатительного комбината». Кроме того, филиал начал работать с новыми клиентами, например, «Бергауф Строительные Технологии» и «Волгоградским керамическим заводом», – прокомментировал директор Челябинского филиала ПГК Глеб Горбунов.

Максимальный прирост показали такие номенклатуры грузов, как цемент – рост на 48%, до 310 тыс. тонн, промышленное сырье и формовочные материалы – почти в 4 раза, до 61 тыс. тонн, огнеупоры – в 2 раза, до 19 тыс. тонн

Объем перевозок внутри России увеличился на 31%, до 468 млн тонн. Грузы следовали в границах Южно-Уральской железной дороги, а также в направлении Горьковской, Свердловской, Московской и Куйбышевской магистралей.

Экспортный грузопоток составил 9 тыс. тонн (-59%). Вагоны направлялись в Республику Беларусь и Казахстан.