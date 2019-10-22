Передано в суд уголовное дело о нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака

Двое жителей Краснодарского края предстанут перед судом за нападение на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака, обвинительное заключение утвердил заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, сообщила пресс-служба ведомства. В мае 2018 года злоумышленники проникли в дом в ауле Псейтук, где жили родители бывшего вице-губернатора, и похитили 5,5 млн руб. Хозяев дома пытали, от чего мать Мурата Ахеджака скончалась на месте, а отец и сестра были доставлены в больницу.

По данным “Ъ-Юг”, организатором нападения оказался работник, помогавший семье Ахеджак по хозяйству. Обвиняемые не признают свою вину. Дело передано для рассмотрения в Тахтамукайский суд Адыгеи.

Мурат Ахеджак занимал должность заместителя главы Краснодарского края по вопросам внутренней политики с 2002 года, в 2010 году он скоропостижно скончался от сердечного приступа и был похоронен в родном ауле Псейтук республики Адыгея.

Анна Перова, Краснодар