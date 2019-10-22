Депутаты утвердили увеличение финансирования районов Челябинска

Челябинская городская дума утвердила положение о межбюджетных отношениях Челябинска и его внутригородских районов. Согласно изменениям, принятым депутатами, в районные бюджеты со следующего года будет поступать не 3% от земельного налога, а 30%. Это позволит местным администрациям получить дополнительное финансирование на благоустройство общественных территорий.

Как отметил спикер городской думы Андрей Шмидт, распределять дополнительное финансирование на определенные проекты будут районные советы депутатов. «Речь о 550 млн руб. Бюджет Челябинска эту сумму не потеряет. В ближайшее время будет принято соответствующее решение по поводу пересмотра нормативов по упрощенной системе налогооблажения, и Челябинск получит дополнительные средства из регионального бюджета»,- добавил председатель городского собрания.

Всего в 2020 году объем отчислений от земельного налога в районные бюджеты составит 549 млн руб. Распределение средств будет зависеть от площади, на которой располагается район, и от количества зарегистрированных налогоплательщиков. Больше всего дополнительных средств в 2020 году получит Металлургический район – 118 млн руб. Ленинскому району выделят 90 млн руб., Центральному – 78 млн руб., Советскому – 76 млн руб., Курчатовскому – 64 млн руб., Калининскому – 63 млн руб. Меньше всего денег от земельного налога – 60 млн руб. – достанется Тракторозаводскому району.