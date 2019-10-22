Дмитрий Медведев выделил 42 млн рублей на ремонт домов культуры в Курганской области

Курганская область получит из резервного фонда правительства России дополнительно 42,8 млн руб. в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма». Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев 21 октября.

Деньги пойдут на «создание современных условий» в двух учреждениях культуры области. 23,5 млн руб. потратят на капитальный ремонт Белозерского районного ДК, еще 19,3 млн руб. – на ремонт дома культуры «Лучезар» в Катайске.