На месте снесенного туберкулезного диспансера в Центральном районе Челябинска создадут сквер

Челябинская городская дума изменила статус участка земли на улице Труда, где раньше располагались корпуса туберкулезного диспансера. В феврале строения снесли, на их месте находится пустырь. Решением депутатов на участке запрещено строительство, там будет создан сквер.

«Существует целый ряд таких брошенных объектов, они находились в федеральной собственности, никем не обслуживались. Принято решение передать из государственной собственности это имущество в муниципалитет. По статусу земли там нельзя ничего построить. Лучше там сделать пространство для отдыха», - прокомментировал решение председатель постоянной комиссии по бюджету челябинской гордумы Сергей Селещук. В следующем году должен быть разработан проект благоустройства этого общественного пространства, добавил депутат.