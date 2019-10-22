Создатель террористической ячейки в Красноярске получил 17 лет тюрьмы

В Красноярске военсуд рассмотрел дело создателя террористической ячейки «Красноярский джамаат» и шести его сподвижникам. Об этом рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ.

По данным силовиков, ячейка радикальных исламистов была создана в начале 2017 года. Ее участники искали спонсоров терроризма среди местных предпринимателей, а потенциальных боевиков-джихадистов, готовых в любой момент взяться за оружие,— среди студентов вузов. Вербовка проводилась в соборной мечете, домашних медресе и халяльных кафе, а сплачивающей идеей было объединение против «неверных» и их уничтожение. По словам пресс-секретаря УФСБ Марины Моисеевой, отъезд нескольких мужчин, обучавшихся в ячейке и изъявивших желание направиться в тренировочные лагеря боевиков в Сирии и Афганитане, правоохранители пресекли осенью прошлого года.

Весной 2018 года спецслужбы провели операцию по задержанию подозреваемых. В отношении них завели уголовное дело об организация террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Рассмотрев его материалы, военсуд приговорил создателя ячейки к 17 годам строгого режима, его помощники получили сроки от 5,5 до 10 лет.

Константин Воронов