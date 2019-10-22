На юге России выросли цены на все виды загородной недвижимости, кроме дач

Цены на загородную недвижимость в южных регионах страны выросли почти во всех категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили аналитики «Авито Недвижимости».

В III квартале средняя цена загородного дома в Ростовской области составила 2,9 млн руб., что на 4% превышает ценник за аналогичный период прошлого года. В Краснодарском крае загородные дома стоят в среднем 3,3 млн руб., что на 9% выше аналогичного периода прошлого года. На Ставрополье средняя цена загородного дома выросла на 10% до 2,2 млн. руб. В среднем по России стоимость загородного дома за год выросла на 8% до 1,95 млн руб.

Краснодарский край занял первое место по росту цен на коттеджи (+21%). В среднем на Кубани коттеджи стоят до 7,5 млн руб. В целом по стране коттеджи подорожали на 2% за год, их стоимость приближается к 6 млн руб. По их доступности лидируют Ставропольский край (2,2 млн руб.) и Ростовская область (2,9 млн руб.). В Московской области коттедж в среднем стоит 12 млн руб.

Таунхаусы в Ростовской области за год подорожали на 10%. Несмотря на это, регион стал вторым по доступности такого типа загородной недвижимости (средняя цена объекта 3,2 млн руб.). Низкие цены на таунхаусы также отмечены в Ставропольском крае (2,9 млн руб.). На Кубани средняя цена таунхауса выросла на 8% и составляет 5,25 млн руб. В среднем по стране таунхаус стоил 4,8 млн руб., что на 4% больше, чем в прошлом году. Самым дорогим регионом для покупки таунхауса стала Московская область (9,5 млн руб.

Неизменной с прошлого года осталась стоимость дач. Регионом с самой большой динамикой стала Воронежская область (+9%), а наибольшее снижение цен произошло в Ростовской области (-4%). В Ростовской области дача в среднем обойдется в 650 тыс. руб. Средняя цена дач в Крыму и Краснодарском крае превышает миллион руб. На Ставрополье — 580 тыс. руб. (+5%). Самые доступные дачи в Алтайском крае (в среднем 250 тыс. руб.), Ульяновской области (290 тыс. руб.) и Удмуртии (300 тыс. руб.).

Сергей Иванов