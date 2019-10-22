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Hyundai анонсировала концептуальный грузовик HDC-6 Neptune

Компания Hyundai анонсировала концептуальный грузовик HDC-6 Neptune, премьера которого состоится в 2019 году.

Автомобиль получит дизайн в стиле ар-деко в духе скоростных поездов 30-х годов, в котором будут сочетаться ретро-ноты и футуризм. Грузовик, названный в честь римского бога морей, оснастят цифровым интерьером, особенностью которого станет цифровая рамка вокруг лобового стекла, играющая роль дисплеев для камер заднего вида и экранов для отображения информации. Пассажирское кресло можно будет раскладывать в кровать.

Вместе с грузовиком будет представлен концептуальный прицеп-рефрижератор HT Nitro ThermoTech, разработанный компанией Hyundai Translead. Премьера обеих новинок состоится в США в рамках выставки North American Commercial Vehicle Show.

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