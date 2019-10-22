22 ноября 2019 года Шестая церемония вручения премии «Твердые знаки», учрежденной ИД «Коммерсантъ» в Перми

22 ноября 2019 года в Перми будут объявлены имена обладателей премии «Твердые знаки», учрежденной газетой «Коммерсантъ» в Перми. Традиционно «Коммерсантъ-Прикамье» выберет лучшее по итогам делового сезона 2018/2019: людей, явления, проекты.
Премия «Твердые знаки» вручается за наиболее яркие успехи и достижения в самых разных отраслях экономики Пермского края.
В этом году редакция приняла решение учредить новые номинации. Всего будут объявлены девять победителей в таких номинациях:
«Новые земли. За вклад в редевелопмент территорий»,
«За вклад в развитие городских пространств»,
«Green, go! За вклад в экологические проекты»,
«Все свое. Импортозамещение»,
«Право на гласность. За информационную открытость»,
«Славный малый. Специальная премия для малого бизнеса»,
«За инвестиционное мужество»,
«Слово с Ъ знаком» (за яркие высказывания, отстаивание важных проектов или общественных интересов, твердое отстаивание своей позиции),
«Самый полезный человек для бизнеса» (за помощь бизнесу в решении его проблем).
Из истории премии:
Впервые премия вручалась в 2014 году на основе опроса собственников и топ-менеджеров о лидере в их отрасли экономики. Статуэтки получили 11 руководителей: https://www.kommersant.ru/doc/2611743
Обладателей премии 2015 года выбирала редакция газеты «Коммерсантъ-Прикамье», которая решила поддержать тех, кто в кризисное время решился на запуск новых проектов и не отказался от ранее заявленных масштабных планов: https://www.kommersant.ru/doc/2873786
В 2016 году премии удостоились события и проекты, прошедшие через борьбу и сопротивление и получившие новые смыслы: https://www.kommersant.ru/doc/3131975
Вручение премии 2017 года совпало с празднованием 15-летия издания прикамской региональной полосы газеты «Коммерсантъ», поэтому редакция издания вручила твердые знаки наиболее влиятельным персонам за 15 лет: https://www.kommersant.ru/doc/3446715
В 2018 году газета «Коммерсантъ-Прикамье» приняла решение вручить «Твердые знаки» компаниям, реализующим наиболее масштабные инвестиционные проекты нашего региона: https://www.kommersant.ru/doc/3819618
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