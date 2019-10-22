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В Ростовской области объем промышленного производства увеличился на 3%

В январе—сентябре 2019 года рост промышленного производства в Ростовской области составил 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ростовстат.

Обрабатывающие производства увеличили объем на 3%, производства машин и оборудования — на 27,4%. Высокие показатели были достигнуты так же в производстве готовых металлических изделий (+16,8%) и в производстве кокса и нефтепродуктов (+12,6%). Позитивную динамику продемонстрировал и сектор обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, закончив девять месяцев 2019 года с ростом 3,8%. Сохраняются положительные тенденции и в добывающем секторе (+6%).

Кристина Федичкина


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