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Ледокол «Тор», подавший сигнал бедствия, ждет погоды для отправления

Российский ледокол «Тор», подавший сигнал бедствия у берегов Норвегии, не пострадал. Об этом в Twitter сообщают спасательные службы Южной Норвегии.

По данным спасателей, опасности для ледокола нет, два двигателя из четырех у него работают. В зоне, где находится судно, шторм. Помощь судну не нужна.

По данным ТАСС, в Росморречфлоте отмечают, что сигнал бедствия был подан случайно, а корабль «в порядке». 17 октября это судно вышло из Петербурга и направилось в сторону Ямала. На борту ледокола сейчас находятся 33 человека.

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